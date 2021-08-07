شكرا لمتابعة خبر عن "أرامكو": سيتم دعم القصيم بالمنتجات البترولية من محطتي شمال الرياض والمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت "أرامكو" أنه سيتم دعم القصيم بالمنتجات البترولية من محطتي شمال الرياض والمدينة المنورة إلى حين إنهاء كافة الإجراءات اللازمة التي أدت إلى تعطل محطة القصيم وتسببت في أزمة بنزين القصيم.

وكانت شركة أنه سيتم توقف عملیات تعبئة المنتجات البترولية بشكل مؤقت في محطة توزيع أرامكو السعودية بالقصيم ابتداء من اليوم 06 أغسطس 2021.

ودعت العملاء القيام بكافة الاجراءات اللازمة لإنشاء طلباتهم من المنتجات البترولية من محطتي التوزيع بشمال الرياض والمدينة والتأكد من عدم إرسال شاحناتهم إلى محطة القصيم.

ووجهت العملاء لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال التواصل مع ممثلي خدمة العملاء على الرقم (8003055555).