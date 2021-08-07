شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير السياحة يؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات تأدية وزير السياحة أحمد الخطيب رقصة شعبية برفقة فرقة موسيقية في ينبع أثناء زيارته لها.

وأعرب وزير السياحة عن سعادته بزيارة "ينبع" مؤكدًا أنها أحد أهم المحافظات التي تعد مقصدًا للسياح بسبب موقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر.

وقال "الخطيب": "سعدت بزيارة ينبع إحدى محافظات المدينة المنورة، لؤلؤة البحر الأحمر، ومقصد السياح وهواة الغوص لموقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف: "وتستعد الآن لاستقبال السياح من جميع انحاء العالم ليستمتعوا بجمال طبيعتها وحسن ضيافة اهلها ممن امتهنوا صناعة السياحة واتقنوها عبر العصور".