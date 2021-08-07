شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم صبيا" يكشف استعدادت الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور حسن بن محسن خرمي، مدير إدارة التعليم بمحافظة صبيا، عن الاستعدادات التي اتخذتها الإدارة من أجل بدء العام الدراسي الجديد في ظل استمرار جائحة كورونا

وقال "الدكتور حسن": "بدأنا للاستعداد للعام الدراسي الجديد تصاعديًا بدءً من شهر 7 بعد استكمال الإجراءات اللازمة وتجيهز المختبرات ووضع الخطة لاستقبال الكتب ونقلها ولدينا 60 مهمة رئيسية ووضعنا لها مؤشرات لقياس أداء الاقسام للاستعداد للعام الدراسي الجديد"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "قمنا بعملية التوسع وتجهيز المباني لمرحلة الطفولة المبكرة ولدينا إقبال في عمليات التسجيل في رياض الأطفال والصفوف الأولية وبذلك اجمال الطلاب سيكون 16 ألف طالب وطالبة مستفيدين من خدمة الطفولة المبكرة".

واستكمل: "إدارة تعليم صبيا مثلها مثل بقية الإدارات وبدأنا في توعية المجتمع التعليمي بأهمية أخذ اللقاح وكذلك الطلاب وقمنا خلال الفترة الماضية بعدة مبادارات بالشراكة مع المؤسسة الصحية وستكون البداية جادة ومتميزة".