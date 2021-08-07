شكرا لمتابعة خبر عن خبير السيارات يكشف عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا "فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف خبير السيارات صهيب شعشاعة عن سبب إقبال الناس على شراء السيارات الصينية مؤخرا، قائلا إن المصنع الصيني بدأ بطريقة ذكية في السوق السعودي من خلال إضافة مواصفات شجعت الناس على شراء السيارات الصينية مع ضمان قوي.

وأوضح صهيب شعشاعة خلال حواره ببرنامج "في أسبوع"، أن أسعار السيارات الصينية أقل بكثير من الكورية واليابانية، لافتا إلى وجود مصنعين صينيين في قطاع السيارات يعطون ضمان قوي.

وتابع:"اختبارات مصنعي السيارات تحسنت كثيرا عن السابق من خلال جودة التكييف"، لافتا:" مستوى الأمان في السيارات ينقسم لقسمين أساسي يقومون بعمل اختبارات سلامة من خلال معايير معينة بينما القسم الثاني يعتمد على الوكيل الذي يكون في بعض الحالات يشتري سيارة أقل مواصفات كي ينافس في السعر".