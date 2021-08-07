شكرا لمتابعة خبر عن " يحيى " يعيش علي الحدود بين المملكة واليمن ويكشف عن مميزات لا تتوفر في الدول المتقدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

يعيش مواطن علي الحدود بين المملكة واليمن ، مؤكدا أنه يحظى بمميزات لاتتوافر في العديد في الدول المتقدمة.

وقال يحيي الكبيشي أنه يعيش على بعد كيلومترات من الحد بين ‎المملكة و ‎اليمن بكل آمان وطمأنينة، بالرغم أن الطريق الى منزله شديد الوعورة في الداير.

وأضاف أنه يعيش وسط الطبيعة الخلابة ، مشيرا إلى أنه يتوافر الكثير من الخدمات التي لا تتوافر في بعض الدول المتقدمة .

وأشار إلى أن مزرعته ملحقة بمسكنه وفيها الرمان والتين والمانجو والقهوة وغيرها على الرغم من وجود بعض الصعوبات.