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" يحيى " يعيش علي الحدود بين المملكة واليمن ويكشف عن مميزات لا تتوفر في الدول المتقدمة

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

يعيش مواطن علي الحدود بين المملكة واليمن ، مؤكدا أنه يحظى بمميزات لاتتوافر في العديد في الدول المتقدمة.

وقال يحيي الكبيشي أنه يعيش على بعد كيلومترات من الحد بين ‎المملكة و ‎اليمن بكل آمان وطمأنينة، بالرغم أن الطريق الى منزله شديد الوعورة في الداير.

وأضاف أنه يعيش وسط الطبيعة الخلابة ، مشيرا إلى أنه يتوافر الكثير من الخدمات التي لا تتوافر في بعض الدول المتقدمة .

وأشار إلى أن مزرعته ملحقة بمسكنه وفيها الرمان والتين والمانجو والقهوة وغيرها على الرغم من وجود بعض الصعوبات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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