شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نجل حميدان التركي يتحدث عن تفاصيل جلسة الإفراج المشروط عن والده بعد سجنه 15 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث تركي حميدان التركي، نجل السجين في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، عن تفاصيل جلسة الإفراج المشروط عن والده بعد سجنه 15 عاماً.

وقال نجل حميدان التركي في برنامج "في أسبوع"، إن اللجنة تستقبل غالبا ملف السجين وتراجعه بشكل كامل وأثناء الجلسة قد يكون القرار جاهزا معها سواء بإبلاغ السجين بالقرار المتخذ أو حدوث شئ مختلف في الجلسة قد تعيد النظر في القرار".

ولفت:"الجلسات الماضية التي كنا موجودين بها غير مماثلة لهذه الجلسة التي اختلفت اختلافا جذريا لأننا استطعنا الحضور وتمكننا".

وأوضح:" الجلسات السابقة كانت تبدأ وتنتهي ولا نعلم مجرياتها إلا بعد 4 ساعات من انتهاء الجلسة واتصال الوالد"، لافتا:"الجلسات السابقة كانت القرارات مباشرة ولكن آخر جلسة تأخر القرار إلى ما يقارب 6 أسابيع".

وأشار:" الجلسة الأخيرة انعكست على الوالد بشكل إيجابي وكان سعيدا وفخورا بالكلمات التي ذكرتها أنا وإخواتي في الجلسة"، مبينا:" والدي يتميز بالصبر والتحمل".

وتابع:"متفائلون من صدور قرار إيجابي من اللجنة خلال الأسابيع القادمة ينهي هذه المحنة"، لافتا:"والدي في أمس الحاجة للدعاء".