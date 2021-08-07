شكرا لمتابعة خبر عن "قانوني" يوضح مخاطر شراء العقارات بالخارج دون تراخيص نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الإسكان من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة والتي يتم الترويج لها خارج منصات مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص النظامية.

وحذر برنامج "وافي" المواطنين بعدم شراء وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود الرخص النظامية للجهات التي تروج لشراء هذه العقارات.

ومن جانبه، قال أنس المزروع، نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية والقانونية، أنه خلال الفترة الأخيرة تم ملاحظة التسويق الإعلامي للمشاريع العقارية خارج المملكة، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وأضاف: "اليوم لدينا شراء على الخارطة بما يحفظ حقه من عدم التلاعب أو أي أنظمة قانونية في الدول المستهدفة بالعقار، ويحذر القانون ممارسة مثل هذه الأفعال أو الترويج لوحدات عقارية خارج المملكة بدون رخص نظامية".

وعن عقوبة هذه الأفعال، أضاف: "يتولي ضبط هذه المخالفات الجهات الرقابية في الوزارة واكتشاف عمليات الاحتيال أو وجود مماطلة فيتم مخاطبة الجهات المعنية للتحفظ على أموال المسوق ويتم رفع دعوى أمام المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة بحقه".

وفيما يتعلق بالرخص النظامية، تابع: "وافي تعلن عن كل رخصة عبر موقعها الخاص وعبر حسابها على تويتر؛ لذا يجب على المواطنين أن الشركة حاصلة على رخصة رسمية من وافي عند شرائه وحدات عقارية في الدول الأخرى".