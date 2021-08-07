شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تروى تجربة ترك وظيفتها وافتتاح كافتيريا تعمل فيها بنفسها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت مواطنة تدعى أم محمد عن تجربتها في العمل في كافيتريا ، حيث أنها تركت وظيفتها لتفتح كافتيريا تعمل فيها بنفسها .

وقالت أم محمد "بدأت عملي الحر بفتح كافتيريا ، حيث بدأت الفكرة معي مع بداية جائحة كورونا، حيث انني كنت موظفة ثم فكرت أن يكون لي مشروع خاص بي "

وأضافت "رد فعل المجتمع ساعدني أن استكمل الطريق وأطور من نفسي", مؤكدة أنها حققت الكثير من النجاحات .