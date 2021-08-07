سعودي يعيش على الحد بين اليمن والمملكة: أحظى بمميزات لا تتوفر بدول متقدمة

الرياض - محمد عبدالله - قال مواطن سعودي، يعيش على الحدود بين السعودية واليمن، إنه يحظى بمميزات وخدمات لا تتوافر في العديد في الدول المتقدمة.

وأوضح يحيى الكبيشي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أنه يعيش على بعد كيلومترات من الحد بين ‎المملكة و‎اليمن بكل أمان وطمأنينة، رغم أن الطريق إلى منزله شديد الوعورة في محافظة الداير.

وأشار إلى أنه يعيش وسط الطبيعة الخلابة، مؤكدًا أن مزرعته ملحقة بمسكنه وفيها الرمان والتين والمانجو والقهوة وغيرها، رغم وجود بعض الصعوبات.

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