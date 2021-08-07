الإطاحة بـ5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة لخلاف بينهم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، القبض على 5 أشخاص تهجموا على منزل مقيم في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة لمحاولة الدخول إليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام 5 أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم 5 وافدين من الجنسية الإثيوبية، فيما أشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.