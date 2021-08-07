هل يجوز السفر داخليًا بجواز منتهي الصلاحية؟.. «الخطوط السعودية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الخطوط الجوية السعودية عن إمكانية السفر على الرحلات الداخلية بجواز سفر منتهي الصلاحية.

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على أحد المستفيدين: إن «من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إحضار أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة، كما يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق أبشر أفراد في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر ويجب أن تكون سارية الصلاحية».

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