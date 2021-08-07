هل تم تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء لـ3 مستويات؟ هيئة تنظيم المياه والكهرباء ترد

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم السبت، حقيقة تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى ثلاثة مستويات لتقليل الأحمال الكهربائية وقت الظهيرة.

وقالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على تساؤلات المستفيدين، إنه لا صحة لهذه المعلومة.

وأشادت الهيئة بالمستفيد الذي توجه إليه، مستفسرًا عن مدى صحة المعلومة، قائلة: نشكر حرصك على تحري المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، دُمت بخير.

وكان أحد المستفيديدن، وجه تساؤلا لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، قائلا: هل صحيح ما تم تداولة حول تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى ثلاثة مستويات لتقليل الأحمال الكهربائية وقت الظهيرة، وذلك بدءا من شهر سبتمبر القادم؟.