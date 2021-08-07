وقال سعيد في مداخلة على قناة الإخبارية، إن الأطفال غير محصنين ولا تظهر حالتهم في تطبيق "توكلنا" وحفاظا على الصحة العامة فإن الفترة الحالية ستكون الموافقة على دخول الحرم لمن هم 18 عاما فأكثر.
في شأن آخر، قال سعيد إن الوزارة فتحت اليوم الخانات الزمنية لعدد 60 ألف معتمر يوميا بالإضافة إلى 30 ألف مصل في المسجد الحرام تراعي هذه الفترات التشغيلية البالغ عددها 6 فترات عملية تداخل الصلوات المفروضة مع أداء مناسك العمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحج توضح أسباب منع الأطفال من دخول الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.