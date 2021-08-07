24.5 % ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية للصين

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

ارتفع إجمالي حجم صادرات الصين وواردتها بنسبة 24.5 % على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ليسجل 21,34 تريليون يوان بحسب بيانات الهيئة العامة للجمارك.



ووفقا للبيانات - التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" - فإن هذا الحجم للتجارة الخارجية يمثل زيادة بنسبة 22.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 فيما سجّلت الصادرات والواردات نمواً مزدوج الرقم خلال الفترة من يناير إلى يوليو، حيث ارتفعتا بنسبة 24.5 % و 24.4 % على أساس سنوي على الترتيب.

وارتفع حجم الفائض التجاري للصين بنسبة 24.8 % على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 ليصل إلى 1,98 تريليون يوان.

وفي شهر يوليو ارتفعت واردات الصين وصادراتها بنسبة 11.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 3,27 تريليون يوان.