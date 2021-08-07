الخطوط السعودية توضح متطلبات السفر للرحلات الداخلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الخطوط الجوية السعودية على استفسار بشأن إمكانية السفر على الرحلات الداخلية بجواز سفر منتهي الصلاحية.

شروط السفر:

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: إنه من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إحضار أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة، كما يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق أبشر أفراد في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

اللقاح والسفر:

كما قالت الخطوط السعودية، ردًّا على أحد المستفيدين: إنه لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي، ولكن بناء على توجيهات الجهة المختصة فلن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/ لم تثبت إصابته.



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