استشاري: مضاعفات كورونا شرسة وهذا سبب وفاة دلال عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الصحة العامة الدكتور سيد إبراهيم، أن آلية عمل فيروس كورونا داخل الجسم تختلف من شخص لآخر، فهناك أشخاص يصابون بالفيروس ويتعافون حتى في حال عدم أخذهم التطعيم، واتضح ذلك خلال فترة بداية انتشار الجائحة وعدم التوصل للقاحات، إذ أصيبت حالات كثيرة ولكنها شفيت تمامًا واكتسبت المناعة، كما أن بعض الحالات الأخرى دخلت العناية المركزة وتم علاجها، وفي المقابل نجد أن حالات أصيبت ولكن كتب الله لها الوفاة لأنها دخلت في مضاعفات خطيرة، مما يفسر شراسة عمل الفيروس داخل الجسم وتهديداته على جميع أنظمة وأجهزة الجسم كالرئة والقلب والكبد والكليتين، فهذه الأعضاء الحيوية والمهمة تتأثر بسرعة جراء الفيروسات.

ضعف الجهاز المناعي:

وقال لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك حالات يتحكم فيها الفيروس على هجومه داخل الجهاز المناعي بقوة شرسة، فلا يترك أي فرصة للخسارة أو التعافي أو التراجع، وقد يتظاهر بتراجعه- كما حدث- مع الفنانة دلال عبدالعزيز- رحمها الله- التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم السبت، إذ تراوحت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية ما بين استقرار وعدم استقرار لأن الفيروس استطاع أن يسيطر على الجهاز المناعي دون أن يترك له فرصة الدفاع، كما لا ننسى أن الفيروسات تكون شرسة في تعاملها مع الجهاز المناعي عند وجود أمراض صحية ومزمنة لدى الشخص إذ تضعف المقاومة.

أهمية التطعيمات الوقائية:

وتابع إبراهيم أن تطعيمات كورونا أصبحت الآن ضرورة حتمية ليس فقط من أجل الإصابة بالفيروس بل لتفادي مضاعفاته والوصول إلى مرحلة خطرة، وأيضًا للحماية من تحوراته الخطيرة وخصوصًا دلتا الذي بدأ يسيطر على العالم، فالنصيحة هي الحرص على التحصين، فليس أمام الفرد أي خيار وقائي آخر، بجانب الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بين حين وآخر.

مضاعفات وتدهور شديد:

وكانت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، قد توفيت صباح السبت، عن عمر 61 عامًا، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت العائلة عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أصيبت قبل ثلاثة أشهر بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها ودخلت إلى مستشفى العزل، قبل أن تتحول نتيجتها إلى سلبية، إلا أنها عانت من المضاعفات بسبب التدهور الشديد في حالة الرئة، وكانت تحتاج إلى الأكسجين بنسب كبيرة للغاية، ما استدعى وضعها على الأجهزة طيلة الأشهر الماضية، قبل أن ترحل في النهاية، وقبلها رحل زوجها الفنان الكبير سمير غانم متأثرًا بتداعيات الإصابة.



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