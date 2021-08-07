الكهرباء: لا صحة لتقسيم شرائح الاستهلاك لـ3 مستويات لتقليل الأحمال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت هيئة تنظيم المياه والكهرباء على ما تم تداوله حول تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى ثلاث مستويات لتقليل الأحمال الكهربائية وقت الظهيرة بداية من شهر سبتمبر القادم.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: إنه لا صحة لهذه المعلومة، شاكرة حرص المستفيدين على تحري المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية.

الفاتورة الثابتة:

في سياق آخر، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن “الفاتورة الثابتة” هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهرًا الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهريًّا، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

الفاتورة الثابتة:

وأبانت “السعودية للكهرباء”، أن “الفاتورة الثابتة” مُتاحة لجميع المشتركين في القطاعات السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل في هذه الخدمة، عبر موقع الشركة الإلكتروني هنا، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد 920001100.

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