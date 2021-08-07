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بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 6.964.194 حالة.
وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا، وصل إلى 175.878 حالة؛ فيما تم تسجيل 6.082.655 حالة تعافٍ عبر القارة الإفريقية.
وشهدت كل من جنوب إفريقيا والمغرب وتونس -إلى جانب مصر وإثيوبيا- تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
كورونا في إفريقيا.. إجمالي الإصابات في القارة يتجاوز 6.96 ملايين حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-07
بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 6.964.194 حالة.
وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا، وصل إلى 175.878 حالة؛ فيما تم تسجيل 6.082.655 حالة تعافٍ عبر القارة الإفريقية.
وشهدت كل من جنوب إفريقيا والمغرب وتونس -إلى جانب مصر وإثيوبيا- تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
06:45 PM
حصيلة الوفيات وصلت إلى 175.878 حالة
بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 6.964.194 حالة.
وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا، وصل إلى 175.878 حالة؛ فيما تم تسجيل 6.082.655 حالة تعافٍ عبر القارة الإفريقية.
وشهدت كل من جنوب إفريقيا والمغرب وتونس -إلى جانب مصر وإثيوبيا- تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
، كورونا في إفريقيا.. إجمالي الإصابات في القارة يتجاوز 6.96 ملايين حالة ،
المصدر : الخليج 365
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