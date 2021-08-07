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انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - استعداداً للموسم الجديد

انطلقت اليوم تجارب الأداء الخاصة ببرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك استعداداً لاختيار أفضل المواهب من مواليد 2002-2003 قبل الذهاب إلى مدينة سالو الإسبانية.

وكان الجهاز الفني للبرنامج قد اختار 80 لاعباً من مختلف الأندية في جميع الدرجات، بهدف توسيع قاعدة الاختيار في معسكر الرياض، من خلال التدريبات اليومية واللقاءات الودية والاختبارات الطبية والقياسات، التي على ضوئها سيتم الاختيار والذهاب لبدء الموسم الرياضي في المقر الرئيسي للبرنامج في إسبانيا.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 06:43 PM

استعداداً للموسم الجديد

انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انطلقت اليوم تجارب الأداء الخاصة ببرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة شهر كامل، وذلك استعداداً لاختيار أفضل المواهب من مواليد 2002-2003 قبل الذهاب إلى مدينة سالو الإسبانية.

وكان الجهاز الفني للبرنامج قد اختار 80 لاعباً من مختلف الأندية السعودية في جميع الدرجات، بهدف توسيع قاعدة الاختيار في معسكر الرياض، من خلال التدريبات اليومية واللقاءات الودية والاختبارات الطبية والقياسات، التي على ضوئها سيتم الاختيار والذهاب لبدء الموسم الرياضي في المقر الرئيسي للبرنامج في إسبانيا.

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المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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