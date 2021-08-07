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وجّهت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اليوم (السبت)، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.
وطالبت "عكر" في البرقية بإدانة القصف الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و8 أغسطس 2021، بأشد العبارات؛ لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن؛ لا سيما القرار 1701؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تَبَنته مليشيا حزب الله.
لبنان سيشكو إسرائيل في الأمم المتحدة على قصفها أراضيهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-07
وجّهت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اليوم (السبت)، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.
وطالبت "عكر" في البرقية بإدانة القصف الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و8 أغسطس 2021، بأشد العبارات؛ لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن؛ لا سيما القرار 1701؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تَبَنته مليشيا حزب الله.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
05:10 PM
"عكر" طالبت بإدانة الاحتلال على انتهاك سيادة بلادها
وجّهت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اليوم (السبت)، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.
وطالبت "عكر" في البرقية بإدانة القصف الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و8 أغسطس 2021، بأشد العبارات؛ لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن؛ لا سيما القرار 1701؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تَبَنته مليشيا حزب الله.
، لبنان سيشكو إسرائيل في الأمم المتحدة على قصفها أراضيه ،
المصدر : الخليج 365
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