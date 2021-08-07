، بالفيديو.. رد فعل أول فوج سياحي في الفضاء؟! وهذه تكلفة التذكرة ،

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طرحت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية، تذاكر لأول مرة لرحلاتها المستقبلية مجددًا للبيع، بسعر يبدأ من 450 ألف دولار أي معادل 1.2 مليون ريال سعودي.
وقد باعت الشركة التابعة للملياردير ريتشارد برانسون الذي شارك في رحلة تجريبية على متن المركبة الفضائية بين عاميْ 2005 و2014، نحو 600 تذكرة، ويُظهر الفيديو مدى سعادة الركاب وضحكاتهم داخل المركبة وهم يشاهدون الكرة الأرضية على ارتفاع مئات الكيلومترات من سطح الأرض.
وتقدم الشركة العديدَ من الاختيارات للسائح؛ مثل حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل المقاعد في المركبة، وتستوعب المركبة ما يصل إلى ستة ركاب، بالإضافة إلى الطيارين حسب "أ ف ب".
وسيكون لهؤلاء المدرجين على قائمة الانتظار، الأولوية في شراء التذاكر؛ على أن تفتح قائمة انتظار جديدة قريبًا على موقع الشركة الإلكتروني؛ بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولغلازييه.
ومن المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث عام 2022 وفق كولغلازييه
بالفيديو.. رد فعل أول فوج سياحي في الفضاء؟! وهذه تكلفة التذكرةخالد خليل الخليج 365 2021-08-07
طرحت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية، تذاكر لأول مرة لرحلاتها المستقبلية مجددًا للبيع، بسعر يبدأ من 450 ألف دولار أي معادل 1.2 مليون ريال سعودي.
وقد باعت الشركة التابعة للملياردير ريتشارد برانسون الذي شارك في رحلة تجريبية على متن المركبة الفضائية بين عاميْ 2005 و2014، نحو 600 تذكرة، ويُظهر الفيديو مدى سعادة الركاب وضحكاتهم داخل المركبة وهم يشاهدون الكرة الأرضية على ارتفاع مئات الكيلومترات من سطح الأرض.
وتقدم الشركة العديدَ من الاختيارات للسائح؛ مثل حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل المقاعد في المركبة، وتستوعب المركبة ما يصل إلى ستة ركاب، بالإضافة إلى الطيارين حسب "أ ف ب".
وسيكون لهؤلاء المدرجين على قائمة الانتظار، الأولوية في شراء التذاكر؛ على أن تفتح قائمة انتظار جديدة قريبًا على موقع الشركة الإلكتروني؛ بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولغلازييه.
ومن المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث عام 2022 وفق كولغلازييه
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
05:23 PM
اكتملت القائمة الأولى للرحلات المستقبلية
طرحت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية، تذاكر لأول مرة لرحلاتها المستقبلية مجددًا للبيع، بسعر يبدأ من 450 ألف دولار أي معادل 1.2 مليون ريال سعودي.
وقد باعت الشركة التابعة للملياردير ريتشارد برانسون الذي شارك في رحلة تجريبية على متن المركبة الفضائية بين عاميْ 2005 و2014، نحو 600 تذكرة، ويُظهر الفيديو مدى سعادة الركاب وضحكاتهم داخل المركبة وهم يشاهدون الكرة الأرضية على ارتفاع مئات الكيلومترات من سطح الأرض.
وتقدم الشركة العديدَ من الاختيارات للسائح؛ مثل حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل المقاعد في المركبة، وتستوعب المركبة ما يصل إلى ستة ركاب، بالإضافة إلى الطيارين حسب "أ ف ب".
وسيكون لهؤلاء المدرجين على قائمة الانتظار، الأولوية في شراء التذاكر؛ على أن تفتح قائمة انتظار جديدة قريبًا على موقع الشركة الإلكتروني؛ بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولغلازييه.
ومن المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث عام 2022 وفق كولغلازييه
، بالفيديو.. رد فعل أول فوج سياحي في الفضاء؟! وهذه تكلفة التذكرة ،
المصدر : الخليج 365
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