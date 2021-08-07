السعودية ترحب بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.



وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

وأضاف "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

وقام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، بتعيين الدبلوماسي السويدي، هانز غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً جديدا إلى اليمن ليحل محل مارتن جريفيث الذي تم تعيينه منسقاً للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.