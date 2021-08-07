، لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل خروجها من ميناء بيروت ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم "السبت"، تهريب أكثر من مليونَيْ حبة كبتاجون مخدرة، وطنَّيْنِ من الحشيش، كانت في طريقها للخارج عبر مرفأ بيروت، خلال عملية نوعية أدت إلى توقيف 3 متورطين.
وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يجري التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.
وبيّنت أن شعبة المعلومات كثفت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "مرسيدس أكتروز"، على متنها 3 مولدات كهربائية.
وأضافت أن الشعبة حدّدت هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، ومن بينهم مواطنون لبنانيون ومواطن سوري.
لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل خروجها من ميناء بيروتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-07
أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم "السبت"، تهريب أكثر من مليونَيْ حبة كبتاجون مخدرة، وطنَّيْنِ من الحشيش، كانت في طريقها للخارج عبر مرفأ بيروت، خلال عملية نوعية أدت إلى توقيف 3 متورطين.
وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يجري التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.
وبيّنت أن شعبة المعلومات كثفت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "مرسيدس أكتروز"، على متنها 3 مولدات كهربائية.
وأضافت أن الشعبة حدّدت هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، ومن بينهم مواطنون لبنانيون ومواطن سوري.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:16 PM
تحتوي على مليونَيْ حبة كبتاجون وطنَّيْ "حشيش"
أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم "السبت"، تهريب أكثر من مليونَيْ حبة كبتاجون مخدرة، وطنَّيْنِ من الحشيش، كانت في طريقها للخارج عبر مرفأ بيروت، خلال عملية نوعية أدت إلى توقيف 3 متورطين.
وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يجري التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.
وبيّنت أن شعبة المعلومات كثفت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "مرسيدس أكتروز"، على متنها 3 مولدات كهربائية.
وأضافت أن الشعبة حدّدت هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، ومن بينهم مواطنون لبنانيون ومواطن سوري.
، لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل خروجها من ميناء بيروت ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل خروجها من ميناء بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.