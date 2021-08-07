محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال). وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :" لأنه البطل في عيوننا جميعاً ، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)" وأضاف " نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله". 07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 05:51 PM وزير الرياضة يُكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال وزير الرياضة يُكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال). وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :" لأنه البطل في عيوننا جميعاً ، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)" وأضاف " نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله". الكلمات المفتاحية ، وزير الرياضة يُكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يُكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.