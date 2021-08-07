، "حامدي": كان طموحنا الذهب وهو ما تستحقه المملكة ،

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أكد البطل السعودي طارق حامدي الحاصل على فضية الكاراتيه في أولمبياد "طوكيو2020"، بوزن 75 كلجم أن الطموح كان الحصول على الميدالية الذهبية.
وذكر أنه ليس لديه أي تعليق على قرار طرده، وقال: كان طموحنا الذهب وهو ما تستحقه المملكة العربية السعودية لكن الحمد لله على كل حال .
ووصف في لقاء مع قناة "بي إن سبورت" ما حصل في نهاية المباراة بقوله: "تلقيت قرارًا بالطرد بعد اجتماع الحكام بسبب الضرب العنيف وليس لدي أي تعليق على القوانين والقرار الذي أصدره الحكام"
.
وعن رأيه في المنافسة والتحدي كونه من أفضل اللاعبين في البطولة، أضاف: اللاعبون المشاركون في الأولمبياد يعدون صفوة الصفوة والمنافسة كانت صعبة وكنت ولله الحمد على قدر المسؤولية والطموح.
وعن استعداده للمشاركات المقبلة، أردف حامدي: في القريب العاجل سأشارك في بطولة العالم في دبي في شهر 11 - نوفمبر المقبل ونعوضها بذهبية إن شاء الله.
وعن كونه الرياضي السعودي الوحيد الذي منح بلاده ميدالية، قال: "كلي فخر ولم أكن أرغب أن أكون الرياضي السعودي الوحيد الذي يحقق ذلك، وكنا نطمح للذهب لكن الحمد لله على كل حال.
وكان البطل السعودي طارق حامدي، قد حقق الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو.
وخسر اللاعب حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.
ومنح الحكم اللاعبَ حامدي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.
"حامدي": كان طموحنا الذهب وهو ما تستحقه المملكةعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-08-07
أكد البطل السعودي طارق حامدي الحاصل على فضية الكاراتيه في أولمبياد "طوكيو2020"، بوزن 75 كلجم أن الطموح كان الحصول على الميدالية الذهبية.
وذكر أنه ليس لديه أي تعليق على قرار طرده، وقال: كان طموحنا الذهب وهو ما تستحقه المملكة العربية السعودية لكن الحمد لله على كل حال .
ووصف في لقاء مع قناة "بي إن سبورت" ما حصل في نهاية المباراة بقوله: "تلقيت قرارًا بالطرد بعد اجتماع الحكام بسبب الضرب العنيف وليس لدي أي تعليق على القوانين والقرار الذي أصدره الحكام"
.
وعن رأيه في المنافسة والتحدي كونه من أفضل اللاعبين في البطولة، أضاف: اللاعبون المشاركون في الأولمبياد يعدون صفوة الصفوة والمنافسة كانت صعبة وكنت ولله الحمد على قدر المسؤولية والطموح.
وعن استعداده للمشاركات المقبلة، أردف حامدي: في القريب العاجل سأشارك في بطولة العالم في دبي في شهر 11 - نوفمبر المقبل ونعوضها بذهبية إن شاء الله.
وعن كونه الرياضي السعودي الوحيد الذي منح بلاده ميدالية، قال: "كلي فخر ولم أكن أرغب أن أكون الرياضي السعودي الوحيد الذي يحقق ذلك، وكنا نطمح للذهب لكن الحمد لله على كل حال.
وكان البطل السعودي طارق حامدي، قد حقق الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو.
وخسر اللاعب حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.
ومنح الحكم اللاعبَ حامدي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
05:13 PM
وعد بأن يشارك في بطولة العالم بدبي خلال نوفمبر
أكد البطل السعودي طارق حامدي الحاصل على فضية الكاراتيه في أولمبياد "طوكيو2020"، بوزن 75 كلجم أن الطموح كان الحصول على الميدالية الذهبية.
وذكر أنه ليس لديه أي تعليق على قرار طرده، وقال: كان طموحنا الذهب وهو ما تستحقه المملكة العربية السعودية لكن الحمد لله على كل حال .
ووصف في لقاء مع قناة "بي إن سبورت" ما حصل في نهاية المباراة بقوله: "تلقيت قرارًا بالطرد بعد اجتماع الحكام بسبب الضرب العنيف وليس لدي أي تعليق على القوانين والقرار الذي أصدره الحكام"
.
وعن رأيه في المنافسة والتحدي كونه من أفضل اللاعبين في البطولة، أضاف: اللاعبون المشاركون في الأولمبياد يعدون صفوة الصفوة والمنافسة كانت صعبة وكنت ولله الحمد على قدر المسؤولية والطموح.
وعن استعداده للمشاركات المقبلة، أردف حامدي: في القريب العاجل سأشارك في بطولة العالم في دبي في شهر 11 - نوفمبر المقبل ونعوضها بذهبية إن شاء الله.
وعن كونه الرياضي السعودي الوحيد الذي منح بلاده ميدالية، قال: "كلي فخر ولم أكن أرغب أن أكون الرياضي السعودي الوحيد الذي يحقق ذلك، وكنا نطمح للذهب لكن الحمد لله على كل حال.
وكان البطل السعودي طارق حامدي، قد حقق الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو.
وخسر اللاعب حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.
ومنح الحكم اللاعبَ حامدي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.
، "حامدي": كان طموحنا الذهب وهو ما تستحقه المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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