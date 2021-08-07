بالأرقام.. «الأرصاد» يكشف درجات الحرارة في مصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وسجلت السودة 21، والنماص 25، وبللحمر 26، والشفا 28، والباحة 28، وبلجرشي 30، وتنومة 30، والهدا 30، وأبها 29، والطائف 34.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية، ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» وعسير «بيشة، تثليث» والرياض «الدوادمي، عفيف، السليل، وادي الدواسر» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

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