«الصحة» توصي بجرعتي لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس

الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (850) حالة مؤكدة وتعافي (975) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10103) حالات منها (1404) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (532785) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (514362) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (9) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8320) حالة -رحمهم الله جميعاً-.