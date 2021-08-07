أخبار السعودية.. القبض على زوج دهس زوجته بالمركبة.. وضبط 19 ألف مخالف

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021، منها: القبض على زوج اعتدى على زوجته ودهسها بمركبته في مكة، وضبط 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بجميع المناطق.

القبض على زوج اعتدى على زوجته ودهسها بمركبته في مكة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 1442/12/25هـ، عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

ضبط 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بجميع المناطق

أعلنت وزارة الداخلية ضبط (12899) مخالفًا، لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بجميع المناطق، خلال أسبوع واحد، ضمن الحملات الميدانية المشتركة.

ضبط 11 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بالحدود الشمالية

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، من ضبط 11 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وزارة الصحة توضح المدة اللازمة بين جرعتي لقاح كورونا

حدَّدت وزارة الصحة المدة اللازمة بين جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ردًا على استفسارات المواطنين.

انطلاق مهرجان الهجن غدًا بالطائف

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنطلق غداً الأحد منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

غدًا.. عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية

تبدأ غدًا الأحد، عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية في جميع المراحل الدراسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

أمانة الرياض: استقبال 12 ألف بلاغ خلال أسبوع بنسبة تنفيذ 88%

أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940)، عن استقبال (12,788) بلاغ خلال 7 أيام، بنسبة تنفيذ 88%، من بينها (795) بلاغًا خطرًا تم تنفيذها في أقل من 4 ساعات.

توكلنا يجيب عن أبرز ٥ أسئلة عن السفر والتحصين والحجر المنزلي

أجاب تطبيق توكلنا عن أبرز 5 أسئلة شائعة تتعلق بالسفر والتحصين والحجر المنزلي، ردا على استفسارات المواطنين.

الموارد البشرية تحدد خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى آلية احتساب المعاش، وكيفية حساب الدخل.

طارق حامدي يضمن فوز السعودية بأول ميدالية في الدورة الأولمبية

ضمنت البعثة السعودية المشاركة في الدورة الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو تحقيق أول ميدالية لها بواسطة طارق حامدي لاعب الكاراتيه وزن 75 كيلوجرامًا بعدما ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي محتلًا المركز الثاني في المجموعة الثانية.

بالفيديو.. نجل حميدان التركي يكشف تفاصيل آخر جلسة لوالده

قال تركي حميدان التركى، أنَّه من المفترض أن يكون قرار الإفراج المشروط عن والده المحبوس منذ 15 عامًا في أمريكا، جاهزًا أمام المحكمة، لكنه لم يصدر بعد.

«الأحوال المدنية» توضح إجراءات تغيير المهنة ببطاقة الهوية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إجراءات تغيير المهنة من طالب إلى موظف ببطاقة الهوية، مشيرة إلى أنّه يستلزم إحضار خطاب من جهة العمل بتاريخ حديث.

الجمارك: لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجة النارية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط استيراد الدراجات النارية إذا كانت أقل من 15 سي سي أو أكثر من 150 سي سي، مشيرة إلى أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيرادها.

حساب المواطن: حالة السكن أو نوعه لا تؤثر على الدعم

جدَّد برنامج حساب المواطن، التذكير بأنَّ حالة السكن أو نوعه لا تؤثّر على الدعم المقدَّم من البرنامج للمستفيد، وأنَّ الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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