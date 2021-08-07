الصحة: ثبات حالات كورونا الحرجة لليوم الثاني وانخفاض النشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، مقارنة بأمس لتسجل 1404 حالة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا حيث تم تسجيل 10103 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 10237 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و975 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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