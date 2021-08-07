وزارة الصحة توضح المدة اللازمة بين جرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت وزارة الصحة المدة اللازمة بين جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى حسب التوصيات الحالية.

وأكدت أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 531935 حالة.

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الآثار الجانبية للتطعيم باللقاح تختفي بعد يومين