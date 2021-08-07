منطقة مكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بتسجيل 166 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 166 إصابة جديدة، من إجمالي 850 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 143 حالة، والشرقية 128 حالة، وعسير 88 حالة، وجازان 81 حالة، والقصيم 55 حالة، والمدينة المنورة 48 حالة، ونجران 37 حالة، وحائل 32 حالة، وتبوك 23 حالة، والباحة 22 حالة، والحدود الشمالية 17 حالة، والجوف 10 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و975 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما أكدت الوزارة أن الآثار الجانبية للتطعيم بلقاحات كورونا تختفي بعد يوم أو يومين، مشيرة إلى ضرورة الذهاب لطبيب في حالة استمرارها لأكثر من ذلك.

وكانت «الصحة» قد سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، أول أمس الخميس، بـ511 ألف جرعة خلال يوم واحد.

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