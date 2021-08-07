2000 كيلو متر تقطعها الهجن في مهرجان ولي العهد بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - كشف الاتحاد السعودي للهجن، أنه ينتظر أن تقطع الهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد، في نسخته الثالثة بالطائف، (2000 كلم) من خلال (532) شوطًا لمختلف الفئات، من خلال الأشواط التمهيدية والنهائية.

وأضاف اتحاد الهجن –في بيان له- أنَّ الهجن ستقطع (1932) كيلو مترًا، مقسَّمة في مرحلتها التمهيدية على (7 ) فئات، حيث تكون الفئة الأولى فئة (المفاريد)، وستقطع 204 كيلومترات خلال 102 شوط في المرحلة التمهيدية.

فيما ستشهد منافسات فئة (حقايق) قطع الهجن مسافة (252) كيلومترًا خلال (84) شوطًا في المرحلة ذاتها. أما هجن فئة (لقايا) فستقطع مسافة (256) کیلومترًا خلال (64) شوطًا، محققة المسافة الأكبر في الأشواط التمهيدية.

وتتواصل مسافات سباقات الهجن في المرحلة التمهيدية بفئة (جذاع) التي ستقطع مسافة (160) كيلومترًا خلال (32) شوطًا في المرحلة التمهيدية. فيما تقطع هجن فئة (ثنايا) مسافة (110) كيلو مترات خلال (22) شوطًا في المرحلة التمهيدية.

بينما ستقطع هجن فئة (حيل – زمول) مسافة (80) كيلومترًا خلال (16) شوطًا، فيما تختتم المرحلة التمهيدية في فئة (الماراثون)، وستقطع خلاله الهجن مسافة (40) كيلومترًا خلال (8) أشواط.

وبذلك تكون الأشواط التمهيدية قد اختتمت، وبلغت إجمالي المسافات التي ستقطعها المطايا فيها (1102) کیلومتر، قبل أن تواصل ركضها في مضمار میدان الهجن في الطائف، للفوز بجائزة سباق سمو ولي العهد في نسخته الثالثة في المرحلة النهائية، التي ستقطع الهجن من خلالها مسافة (830) كيلومترا خلال (194) شوطًا، بحيث تقطع هجن فئة (حقايق) في المرحلة النهائية مسافة (128) كيلومترا خلال (64) شوط.

وأشار اتحاد الهجن إلى أن فئة (لقايا) ستقطع الرقم الأكبر في المرحلة النهائية، وهو (208) كيلومترات خلال (52) شوطًا، فيما تقطع فئة (جذاع) مسافة (170) كيلومترا خلال (34) شوطا. وبالنسبة لهجن فئة (ثنايا)، فستقطع في المرحلة النهائية مسافة (168) كيلومترا خلال (28) شوطًا، فيما ستقطع فئة (حيل - زمول) في مرحلتها النهائية (156) كيلومترا خلال (26) شوطًا.

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