الصحة: 850 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 975 ووفاة 9 أشخاص

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 532785 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمَّ تسجيل 975 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 514362 حالة.

وأشارت إلى أنه تمّ تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8320 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 29 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وسجَّلت وزارة الصحة رقمًا قياسيًا في عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، أول أمس الخميس، بـ511 ألف جرعة خلال يوم واحد.

كما أكَّدت الوزارة، أنَّ الآثار الجانبية للتطعيم بلقاحات كورونا تختفي بعد يوم أو يومين، مشيرة إلى ضرورة الذهاب لطبيب في حالة استمرارها لأكثر من ذلك.

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