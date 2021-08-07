وزير الخارجية يرحب بتعيين غروندبرغ مبعوثًا دوليًا لليمن

الرياض - محمد عبدالله - رحب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدًا استمرار المملكة في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال وزير الخارجية –عبر تويتر- : «أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة».

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن أمس الجمعة، تعيين السويدي «هانس غروندبرغ» مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، خلفًا لـ«لمارتن غريفيثس»، الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

وشغل غروندبرغ منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

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