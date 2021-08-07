بالفيديو.. نجل حميدان التركي يكشف تفاصيل آخر جلسة لوالده

الرياض - محمد عبدالله - قال تركي حميدان التركى، أنَّه من المفترض أن يكون قرار الإفراج المشروط عن والده المحبوس منذ 15 عامًا في أمريكا، جاهزًا أمام المحكمة، لكنه لم يصدر بعد.

وأضاف لقناة « MBC» أنَّ المحكمة يمكنها إخبار السجين بقرارها أو إرجاء إعلان القرار لأي سبب من الأسباب، موضحًا أنّهم استطاعوا حضور الجلسة الأخيرة لوالده سواء حضوريًا من خلال أخته أو عن بُعد.

وأشار إلى أنَّ معنويات والده كانت مرتفعة وسعيد وفخور بكلمات بناته وأولاده، وأنّه كان الأكثر صبرًا وتجلدًا وأنّه كان يطمئنهم ويصبرهم وأن ما يحدث له هو محنة من الله.

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