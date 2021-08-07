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السعودية تحصل على أول ميدالية فضية لها في الأولمبياد بعد خسارتها مع إيران في نهائي الكاراتيه..فيديو

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أحرزلاعب الكاراتيه السعودي، طارق حامدي، الميدالية الفضية الأولى للسعودية في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته المباراة النهائية مع خصمه الإيراني سجاد كنج وادة.

ورغم تقدم حامدي 3 - 0، إلا أنه خسر بعد تلقيه إنذارا من الدرجة الرابعة، من حكم المباراة، الذي اعتبره استخدم العنف ضد خصمه الإيراني، بعد توجيه ضربة أسقطت خصمه وأخرجته من المنافسة.

​وكان حامدي استهل مشاركته بالخسارة أمام بطل العالم في العام 2018، الكرواتي إيفان كفيسيتش بواقع 2-3، قبل أن يفوز على الأميركي براين إير 4-1.

​يذكر أن آخر ميدالة أولمبية للسعودية كانت في أولمبياد لندن 2012، حين فاز فريق الفروسية المكون من أربعة لاعبين ببرونزية قفز الحواجز.

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