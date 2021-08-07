السعودية تحصل على أول ميدالية فضية لها في الأولمبياد بعد خسارتها مع إيران في نهائي الكاراتيه..فيديو

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أحرزلاعب الكاراتيه السعودي، طارق حامدي، الميدالية الفضية الأولى للسعودية في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته المباراة النهائية مع خصمه الإيراني سجاد كنج وادة.
ورغم تقدم حامدي 3 - 0، إلا أنه خسر بعد تلقيه إنذارا من الدرجة الرابعة، من حكم المباراة، الذي اعتبره استخدم العنف ضد خصمه الإيراني، بعد توجيه ضربة أسقطت خصمه وأخرجته من المنافسة.
وكان حامدي استهل مشاركته بالخسارة أمام بطل العالم في العام 2018، الكرواتي إيفان كفيسيتش بواقع 2-3، قبل أن يفوز على الأميركي براين إير 4-1.
يذكر أن آخر ميدالة أولمبية للسعودية كانت في أولمبياد لندن 2012، حين فاز فريق الفروسية المكون من أربعة لاعبين ببرونزية قفز الحواجز.