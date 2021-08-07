جدة : 5 أشخاص يحاولون اقتحام منزل مقيم بالقوة

الأحساء تسجل أعلى حرارة بالمملكة سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 48 درجة مئوية، فين حين سجلت الدمام 46، والقيصومة 45، ورفحاء وشروره 43، وعرعر... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

السودة الأقل حرارة بين مصايف السعودية سجلت السودة أقل درجات الحرارة العظمى بين المصايف السعودية لهذا اليوم بواقع 21 درجة مئوية في حين كانت الأعلى في الطائف بـ 34... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

جدة : مصادرة 26 طنا وإزالة 66 بسطة عشوائية للخضروات صادرت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي، 26 طناً من الخضروات والفواكه، إلى جانب إزالة 66 من العربات والبسطات العشوائية، والتي... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 12899 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

الحدود الشمالية : ضبط 11 شخصا خالفوا تعليمات العزل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

شرطة مكة تنشر تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها صرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا في تاريخ 25 / 12/ 1442 هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 28 ذو الحجة 1442 هـ 28 ذو الحجة 1442 هـ

أول استخدام للقاح موديرنا بالأحساء بدأ التجمع الصحي بالأحساء، في استخدام لقاح شركة «موديرنا» الأمريكية للوقاية من عدوى فيروس كورونا «كوفيد-19» وذلك في مركزي لقاح في... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 27 ذو الحجة 1442 هـ 27 ذو الحجة 1442 هـ

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