السودة الأقل حرارة بين مصايف السعودية

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جدة : 5 أشخاص يحاولون اقتحام منزل مقيم بالقوة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام (5)...
الأحساء تسجل أعلى حرارة بالمملكة
سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 48 درجة مئوية، فين حين سجلت الدمام 46، والقيصومة 45، ورفحاء وشروره 43، وعرعر...
جدة : مصادرة 26 طنا وإزالة 66 بسطة عشوائية للخضروات
صادرت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي، 26 طناً من الخضروات والفواكه، إلى جانب إزالة 66 من العربات والبسطات العشوائية، والتي...
ضبط 12899 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
الحدود الشمالية : ضبط 11 شخصا خالفوا تعليمات العزل
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...
شرطة مكة تنشر تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا في تاريخ 25 / 12/ 1442 هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها...
أول استخدام للقاح موديرنا بالأحساء
بدأ التجمع الصحي بالأحساء، في استخدام لقاح شركة «موديرنا» الأمريكية للوقاية من عدوى فيروس كورونا «كوفيد-19» وذلك في مركزي لقاح في...
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