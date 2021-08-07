جدة : مصادرة 26 طنا وإزالة 66 بسطة عشوائية للخضروات

وأوضحت الأمانة، أن الجولات أسفرت أيضاً عن رصد 3 مستودعات تحتوي على خضروات وفواكه، تم مصادرتها وتسليمها للجمعيات الخيرية، مؤكدة أن البلدية اعتمدت خطة عامة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، الذين ينتشرون في الشوارع الرئيسية وبعض الأرصفة والطرق وبالقرب من السوق المركزي.
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