شرطة مكة تنشر تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا في تاريخ 25 / 12/ 1442 هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث نتج عن ذلك وفاتها وهروب الجاني من الموقع.
وقد تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
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