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وفاة امرأة تعرضت للضرب بحجر والدهس من زوجها بمكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

وفاة امرأة تعرضت للضرب بحجر والدهس من زوجها بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها، موضحة أنه تم القبض على الجاني.

تفاصيل الحادث 

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً بتاريخ 25/12/1442هـ، عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة.

هروب الجاني

وتابعت شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المجني عليها توفيت، وهرب الجاني من الوقع، وقد تم بفضل الله تحديد هوية الجاني والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

 وفاة امرأة تعرضت للضرب بحجر والدهس من زوجها بمكة - متابعات الخليج 365

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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