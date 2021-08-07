تسجيل 975 حالة تعافٍ من كورونا في السعودية والحالات الحرجة 1404

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (975) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (514362) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10103) حالة من بينها (1404) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (532785) حالة، توفي منهم (8320) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (850) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: مكة المكرمة 166، منطقة الرياض 143، الشرقية 128، عسير 88، جازان 81، القصيم 55، المدينة المنورة 48، نجران 37، حائل 32، تبوك 23، الباحة 22، الحدود الشمالية 17، الجوف 10 حالات.



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