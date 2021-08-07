توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (5000) مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) مبادرة بعنوان “هديتي مظلتي”، والتي تهدف إلى حماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم ، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام وساحاته.

حزمة من المبادرات

وذكر مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام ، والهدف منها هو حماية المعتمرين والمصلين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

سلامة قاصدي المسجد الحرام

وقال مدخلي تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة قاصدي المسجد الحرام خلال أدائهم مناسكهم والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد جنادي حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.



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