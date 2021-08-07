اخبار السعوديه

توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها

ضمن مبادرة هديتي مظلتي

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (5000) مظلة، على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة (خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا) مبادرة بعنوان “هديتي مظلتي”، والتي تهدف إلى حماية المصلين والمعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم ، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام وساحاته.

توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها - متابعات الخليج 365

حزمة من المبادرات

وذكر مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام ، والهدف منها هو حماية المعتمرين والمصلين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها - متابعات الخليج 365

سلامة قاصدي المسجد الحرام

وقال مدخلي تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة قاصدي المسجد الحرام خلال أدائهم مناسكهم والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد جنادي حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها - متابعات الخليج 365 توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام والعاملين فيها - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا