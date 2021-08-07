وفاة الفنانة دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتها بكورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، صباح اليوم السبت، وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، بعد أسابيع من وفاة زوجها سمير غانم.

وكان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثراً بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

كما أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم ابنة دلال عبدالعزيز، ما أعلنه رامي رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلاً: “أطيب خلق الله عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة”.

دلال عبدالعزيز في سطور

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز من مواليد (17 يناير 1960- 7 أغسطس 2021)، ممثلة مصرية. دخلت المجال الفني في عام 1977.

ولدت دلال عبدالعزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بالمحافظة الشرقية، حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

حياتها الفنية

دخلت للمجال الفني في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام، كانت بدايتها الفعلية قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.



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