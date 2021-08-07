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اللجنة الأولمبية تعلّق على خسارة "حامدي" للذهب بقرار الحكام: بعيوننا أنت البطل

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محمد بن مسعود - الدمام - تفوّق على خصمه الإيراني 4- 1 والأخير لم يتمكن من استكمال النزال بسبب الإصابة

علّق حساب اللجنة الأولمبية بموقع "تويتر"، على خسارة البطل طارق حامدي للذهب، وفوزه بالفضية في منافسات الكاراتيه معنونًا تغريدته بقوله "والله ما قصـرت".

وقالت اللجنة الأولمبية: بعد تقدمه بالنتيجة في المباراة النهائية، البطل "طارق حامدي" يخسر بقرار الحكم، ويغادر #طوكيو 2020 متوشحًا الميدالية الفضية، "بعيوننا انت البطل.. شكرًا".

وخسر اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.

ومنح الحكم اللاعبَ السعودي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 03:58 PM

تفوّق على خصمه الإيراني 4- 1 والأخير لم يتمكن من استكمال النزال بسبب الإصابة

اللجنة الأولمبية تعلّق على خسارة "حامدي" للذهب بقرار الحكام: بعيوننا أنت البطل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

علّق حساب اللجنة الأولمبية السعودية بموقع "تويتر"، على خسارة البطل طارق حامدي للذهب، وفوزه بالفضية في منافسات الكاراتيه معنونًا تغريدته بقوله "والله ما قصـرت".

وقالت اللجنة الأولمبية: بعد تقدمه بالنتيجة في المباراة النهائية، البطل "طارق حامدي" يخسر بقرار الحكم، ويغادر #طوكيو 2020 متوشحًا الميدالية الفضية، "بعيوننا انت البطل.. شكرًا".

وخسر اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.

ومنح الحكم اللاعبَ السعودي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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