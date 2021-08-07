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نجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه المصري، في الفوز بأول ميدالية ذهبية عربية في هذه الرياضة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على إيرينا زاريتسكا بطلة أذربيجان في المباراة النهائية.
وكانت "فريال" قد تأهلت للنهائي في منافسات وزن 61 كجم، بعد الفوز على لاعبة كازاخستان بنتيجة 5/4 في الدور نصف النهائي.
ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية، بعد التعادل 3- 3، بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4- 0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 03:32 PM
بعد الفوز على إيرينا زاريتسكا بطلة أذربيجان في المباراة النهائيةفريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو
نجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه المصري، في الفوز بأول ميدالية ذهبية عربية في هذه الرياضة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على إيرينا زاريتسكا بطلة أذربيجان في المباراة النهائية.
وكانت "فريال" قد تأهلت للنهائي في منافسات وزن 61 كجم، بعد الفوز على لاعبة كازاخستان بنتيجة 5/4 في الدور نصف النهائي.
ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.
وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية، بعد التعادل 3- 3، بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4- 0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة.
، فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
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