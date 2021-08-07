محمد بن مسعود - الدمام - حقق البطل السعودي طارق حامدي، الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو قبل قليل.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 03:24 PM بقرار الحكام .. "حامدي" يخسر الذهب و يفوز بالميدالية الفضية بقرار الحكام .. "حامدي" يخسر الذهب و يفوز بالميدالية الفضية حقق البطل السعودي طارق حامدي، الميدالية الفضية عقب خسارته بقرار الحكام من اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو قبل قليل.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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