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صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.
وقال المتحدث: تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضاف: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 02:59 PM
أنزلها من سيارته وقام بضربها بحجر.. توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأوليةشرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه
صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.
وقال المتحدث: تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضاف: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه ،
المصدر : الخليج 365
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