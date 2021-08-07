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مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني

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محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.

وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 03:06 PM

مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.

وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.

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، مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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