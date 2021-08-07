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محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.
وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 03:06 PMمباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني
يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.
وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.
، مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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