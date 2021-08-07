، مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.

وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.