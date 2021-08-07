، أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على ثاني عاصمة ولاية خلال يوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - انسحاب القوات الحكومية أمام الحركة يقلق المناطق المعزولة

سيطرت حركة طالبان، اليوم "السبت"، على ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان في غضون 24 ساعة، في وقت تحاول القوات الحكومية جاهدةً حمايةَ سلسلة مدن أخرى من السقوط في أيدي الحركة.

وأوضح نائب حاكم جوزجان قادر ماليا، أن "طالبان" استولت على مدينة شبرغان، وأن القوات الحكومية والمسؤولين تراجعوا إلى المطار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وسقطت زرنج عاصمة ولاية نيمروز في أيدي "طالبان" من دون قتال، أمس، فكانت بذلك أول عاصمة ولاية تنجح الحركة في السيطرة عليها.

ويشكّل انسحاب القوات الأفغانية مصدر قلق للبلدات المعزولة الأخرى.

ويتحدّر أمير الحرب السابق عبد الرشيد دستم، الذي عاد إلى أفغانستان الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج في تركيا، من "شبرغان".

وإذا بقي معقله في أيدي "طالبان" فسيكون ذلك بمثابة نكسة أخرى للحكومة التي دعت أخيرًا أمراء الحرب السابقين والميليشيات المختلفة إلى محاولة وقف تقدم المتمردين.